В Башкирии взяли под контроль проблему с выплатами медикам скорой помощи

Когда помощь потребовалась самой службе неотложки. Сотрудники бирской скорой помощи жалуются, что не получили ковидные выплаты. К тому же, они вынуждены мерзнуть в гараже. Казалось бы, что там делают люди в белых халатах? А там они переодеваться в спецодежду. Работники записали публичное обращение. Роликом в социальных сетях поделились общественники. Минздрав Башкортостана и Следственный комитет сейчас проводят проверку. На месте организовали выездное совещание. Когда медики получат деньги?

Переодеваются тут же, на поддоне. Условия, мягко говоря, спартанские, только зачем такое воспитание сотрудникам скорой помощи? Впрочем, такие неудобства испытывают не все, ведь место для переодевания используют только те, кому выдаются специальные костюмы. По словам медиков, для обработки скорых машин экипировку получают не все.

На место выезжали общественники. Проблему они пытались решить ещё месяц назад. Сейчас активисты получили ответ: стоит вопрос о переселении в другое здание. Больше чем полгода сотрудники скорой помощи будто и не спасали людей. За семь месяцев получили не все выплаты.

Работники бирской скорой помощи сами не предоставили отчёт о работе, уверяет главный врач центральной районной больницы.

Не было подтверждено, что они контактировали с пациентами. – Это как должны были подтвердить? – Документально. Мы только проверяем предоставленную ими информацию. – Получается, работники сами должны были подготовить и предоставить документы? – Конечно, они же работали, они же возили пациентов, не администрация больницы возила пациентов этих. Арсен Гарипов, главный врач Бирской центральной районной больницы

Однако, по словам специалистов, отчитываться лично работники не должны. Информация о больных, которым оказана медицинская помощь, есть в регистре. Минздрав продолжает проверку, она была начата ещё в декабре, срок – до 5 февраля.

Сотрудники сами не отчитываются, администрация знает, сколько у них пациентов пролежало с каким диагнозом. Без самих фельдшеров скорой помощи происходит составление заявки и начисление выплат. Ольга Горбацевич, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан

Проводится доследственная проверка о невыплатах положенных компенсаций в связи с работой с коронавирусом. Евгений Каневский, старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Республике Башкортостан

В пятницу в Бирск выезжала комиссия. На месте организовали выездное совещание с работниками скорой помощи. Минздрав продолжает проверку, она была начата ещё в декабре. Срок – до 5 февраля.

Итоги аудита Минздрава совместят с теми пациентами, которые, они считают, не вошли в регистр. Такие случаи мы постараемся установить и до 5 числа, надеемся, пройдут доначисления по этим пунктам. Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия»

Вопрос с помещением тоже пообещали решить. К лету сотрудников скорой помощи должны переселить в новое здание. А пока благоустроят старое: оборудуют раздевалку для медиков и утеплят входную группу.

Проблема этого здания в том, что оно является объектом культурного наследия. Любой ремонт мы там сделать не можем, реконструкцию делать не можем. Центральная больница попала в такую ситуацию, что не может сделать там ремонт в соответствии с запросом сотрудников скорой. Яков Кугубаев, депутат Государственного собрания Республики Башкортостан