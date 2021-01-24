В Башкирии взяли под контроль проблему с выплатами медикам скорой помощи

Когда помощь потребовалась самой службе неотложки. Сотрудники бирской скорой помощи жалуются, что не получили ковидные выплаты. К тому же, они вынуждены мерзнуть в гараже. Казалось бы, что там делают люди в белых халатах? А там они переодеваться в спецодежду. Работники записали публичное обращение. Роликом в социальных сетях поделились общественники. Минздрав Башкортостана и Следственный комитет сейчас проводят проверку. На месте организовали выездное совещание. Когда медики получат деньги?
Переодеваются тут же, на поддоне. Условия, мягко говоря, спартанские, только зачем такое воспитание сотрудникам скорой помощи? Впрочем, такие неудобства испытывают не все, ведь место для переодевания используют только те, кому выдаются специальные костюмы. По словам медиков, для обработки скорых машин экипировку получают не все.
На место выезжали общественники. Проблему они пытались решить ещё месяц назад. Сейчас активисты получили ответ: стоит вопрос о переселении в другое здание. Больше чем полгода сотрудники скорой помощи будто и не спасали людей. За семь месяцев получили не все выплаты.
Работники бирской скорой помощи сами не предоставили отчёт о работе, уверяет главный врач центральной районной больницы.
Однако, по словам специалистов, отчитываться лично работники не должны. Информация о больных, которым оказана медицинская помощь, есть в регистре. Минздрав продолжает проверку, она была начата ещё в декабре, срок – до 5 февраля.
В пятницу в Бирск выезжала комиссия. На месте организовали выездное совещание с работниками скорой помощи. Минздрав продолжает проверку, она была начата ещё в декабре. Срок – до 5 февраля.
Вопрос с помещением тоже пообещали решить. К лету сотрудников скорой помощи должны переселить в новое здание. А пока благоустроят старое: оборудуют раздевалку для медиков и утеплят входную группу.
Если официально подтвердится, что выплаты не получили те, кому они были положены, проблему будет решать медицинское учреждение. В этом случае суммы выделят из бюджета бирской центральной районной больницы. Медики всё это время продолжают работать. Тем, кто обычно сам помогает людям, сейчас тоже понадобилась помощь.