Башкирские гонщики одержали победу на чемпионате России по мотогонкам на льду

Победителями четвертого этапа командного чемпионата России по мотогонкам на льду сегодня стали башкирские гонщики. Тем самым наша команда оформила досрочное чемпионство. Победителями стали Динар Валеев, Никита Богданов, Иван Чичков, Никита Тарасов и Иван Созыкин.

Стадион «Строитель» в Уфе снова переполнен болельщиками. Они истосковались по любимому зрелищу. Мотогонки на льду по-прежнему один из самых популярных видов спорта в нашей республике. Сегодня башкирские мотогонщики могут отблагодарить болельщиков за любовь, одержав очередную крупную победу.

Высокие скорости снова будоражат многотысячную армию поклонников мотогонок. Из-за коронавирусных ограничений соревнования в начале этого сезона в Уфе прошли при пустых трибунах. Но перед проведением этапов командного чемпионата России организаторы получили разрешение пустить людей на стадион. Башкирские спортсмены к этим стартам также подошли в хорошей форме.

Мы провели успешные учебно-тренировочные сборы. Спортсмены в нашей команде очень ровные. Это видно даже по тренировкам. В этом году как никогда мы вовремя подготовили технику. Все спортсмены обуты, одеты и выступают в полную силу. Николай Красников, председатель правления Центра технических видов спорта имени Габдрахмана Кадырова

После двух этапов представители уфимской команды «Башкортостан» подошли к домашним гонкам в качестве лидеров и фаворитов. Среди соперников команды из Тольятти, Каменск-Уральского и еще одна башкирский коллектив «Вымпел» из Кумертау. В субботу уфимцы стартовали не очень хорошо. Но к концу гонки сумели выйти на первое место.

Вчерашний день прошел лучше. Как в личной езде, так и в езде команды. Но это не сказать про Динара. У него было все идеально. Никита Богданов, победитель командного чемпионата России по мотогонкам на льду-2021

Воскресные заезды сложились не менее драматично. Снова башкирские гонщики начали не слишком успешно. Но к финальным заездам стало ясно, что «Башкортостан» не только одержит уверенную победу в очередном этапе, но и сумеет досрочно оформить чемпионство. Особенно успешно выступил Динар Валеев, который выиграл каждый свой заезд. При этом молодая уфимская команда значительно уступает соперникам в опыте.

Мне кажется, мы молодые еще, не устали ездить. Еще у нас кровь кипит. Тем, кто постарше, им надоедает, мне кажется. Но опытом берут. Иван Чичков, победитель командного чемпионата России по мотогонкам на льду-2021