Семья из Башкирии приютила раненую косулю

Жители деревни спасли от смерти детёныша косули. Более полугода дикое животное, ставшее теперь домашним, живет у Садыковых в сарае. Косулю нашел глава семейства во время сенокоса.

Косуле дали имя Бэмби. Она уже подружилась с другими обитателями подворья: телятами, козой и кошкой. Сельчане не ограничили свободу косуле. Днем она бегает в окрестностях деревни и возвращается в сарай только на ночевку. Садыковы не исключают, что однажды Бэмби найдет сородичей и уйдет навсегда. А чтобы ее не тронули охотники, хотят одеть ошейник.