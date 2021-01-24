Семья из Башкирии приютила раненую косулю

Жители деревни спасли от смерти детёныша косули. Более полугода дикое животное, ставшее теперь домашним, живет у Садыковых в сарае. Косулю нашел глава семейства во время сенокоса.

Новорожденный олененок попал под косилку, которая повредила ему ногу.  Мужчина не бросил животное и привез домой, где олененка прооперировал сельский ветеринар. Выхаживали малыша всей семьей.

Кормим сеном, сухими листьями. Хотели отдать в зоопарк, но сейчас дочка не хочет.

Ляйсан Садыкова, жительница с. Рятамак
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Косуле дали имя Бэмби. Она уже подружилась с другими обитателями подворья: телятами, козой и кошкой. Сельчане не ограничили свободу косуле. Днем она бегает в окрестностях деревни и возвращается в сарай только на ночевку. Садыковы не исключают, что однажды Бэмби найдет сородичей и уйдет навсегда. А чтобы ее не тронули охотники, хотят одеть ошейник.

Если только уйдет, то уйдет во время сгона – в августе, сентябре.

Вильнур Садыков, житель с. Рятамак
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