На трассе в Башкирии произошло лобовое ДТП: есть пострадавший

Вчера, 24 января, в Дуванском районе Башкирии произошло серьезное ДТП - столкнулись встречные автомобили ВАЗ-2112 и Renault Sandero. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 210 км автодороги Бирск-Тастуба-Сатка. За рулем отечественной легковушки находился 26-летний житель Кигинского района, а иномаркой управлял 35-летний местный житель.

В результате ДТП водитель "Сандеро" получил различные травмы. Его госпитализировали. По факту аварии инспекторы ГИБДД проводят проверку.