В Башкирии внесут изменения в закон о пчеловодстве

В республиканский закон «О пчеловодстве» в ближайшее время внесут изменения. Поправки направлены на расширение мер поддержки пчеловодов и защиты пчел.

Впервые подобный законопроект рассматривали в Госдуме в 1997 году. Через два года его отклонили. Впоследствии тема поднималась неоднократно, но безуспешно. В конце прошлого года парламент принял федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации». Он вступит в силу в конце июня. К этому времени регионам нужно привести свои законодательные акты в соответствие с федеральным.

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Закон предусматривает широкие меры государственной поддержки пчеловодства, борьбы с фальсификатом, повышения конкурентоспособности российской продукции пчеловодства, особое внимание уделено мерам защиты пчел. Например, учтены предложенные нами нормы по охране пчел от отравления пестицидами и агрохимикатами – мы вносили в Госдуму такое предложение об обязательном заблаговременном информировании пчеловодов о применении химикатов и о мерах ответственности за его отсутствие.

Константин Толкачёв, председатель Государственного собрания Республики Башкортостан
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