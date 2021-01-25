В Башкирии внесут изменения в закон о пчеловодстве

Впервые подобный законопроект рассматривали в Госдуме в 1997 году. Через два года его отклонили. Впоследствии тема поднималась неоднократно, но безуспешно. В конце прошлого года парламент принял федеральный закон «О пчеловодстве в Российской Федерации». Он вступит в силу в конце июня. К этому времени регионам нужно привести свои законодательные акты в соответствие с федеральным.