Радий Хабиров назвал главную проблему Башкирии

Радий Хабиров на совещании в Правительстве Башкирии обозначил главную проблему Башкирии.
Очередное совещание в Правительстве Башкирии с участием Радия Хабирова проходит в эти минуты. Из-за прошедшей пандемии чиновники перестали общаться с людьми. Виной тому в том числе и ковидные ограничения.
Руководитель региона отметил, что прошедший год был самым нервозным. И обязанность глав муниципалитетов сейчас - наладить нормальные отношения с жителями своих районов и городов.
Одна из больших проблем – в последний год мы перестали с
людьми встречаться. Мы перестаем давать им ответы живьем. Они еще больше
раздражаются. Прошедший год был самым нервозным. И люди умирают, и наша
нервозность. Главы муниципалитетов, я вам рекомендую посмотреть, из кого состоит
ваша Общественная палата. Посмотрите, чтобы туда попали люди самые неприятные,
которые в глаза правду говорят. У людей очень часто свое мнение, отличающееся
от мнения власти. Сейчас все общаются с людьми, возобновляйте работу.
Радий Хабиров
Позже глава региона пояснил свою позицию в социальных сетях.
Если с людьми будем разговаривать - у них меньше будет причин к нам под окна приходить, и будем решать вместе их вопросы. Вопросы ведь очень житейские: у кого-то снег плохо убирают, у кого-то грязные подъезды, у кого-то перед окнами собаки лают, у кого-то работы нет. Это очень важно. Надо планово переходить в плоскость общения с людьми.