Радий Хабиров назвал главную проблему Башкирии

Радий Хабиров на совещании в Правительстве Башкирии обозначил главную проблему Башкирии. 

Фото №1 - Радий Хабиров назвал главную проблему Башкирии

Очередное совещание в Правительстве Башкирии с участием Радия Хабирова проходит в эти минуты. Из-за прошедшей пандемии чиновники перестали общаться с людьми. Виной тому в том числе и ковидные ограничения. 

Руководитель региона отметил, что прошедший год был самым нервозным. И обязанность глав муниципалитетов сейчас - наладить нормальные отношения с жителями своих районов и городов. 

Одна из больших проблем – в последний год мы перестали с людьми встречаться. Мы перестаем давать им ответы живьем. Они еще больше раздражаются. Прошедший год был самым нервозным. И люди умирают, и наша нервозность. Главы муниципалитетов, я вам рекомендую посмотреть, из кого состоит ваша Общественная палата. Посмотрите, чтобы туда попали люди самые неприятные, которые в глаза правду говорят. У людей очень часто свое мнение, отличающееся от мнения власти. Сейчас все общаются с людьми, возобновляйте работу.

Радий Хабиров 

Позже глава региона пояснил свою позицию в социальных сетях. 

Если с людьми будем разговаривать - у них меньше будет причин к нам под окна приходить, и будем решать вместе их вопросы. Вопросы ведь очень житейские: у кого-то снег плохо убирают, у кого-то грязные подъезды, у кого-то перед окнами собаки лают, у кого-то работы нет. Это очень важно. Надо планово переходить в плоскость общения с людьми.

Радий Хабиров
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