Радий Хабиров назвал главную проблему Башкирии

Одна из больших проблем – в последний год мы перестали с людьми встречаться. Мы перестаем давать им ответы живьем. Они еще больше раздражаются. Прошедший год был самым нервозным. И люди умирают, и наша нервозность. Главы муниципалитетов, я вам рекомендую посмотреть, из кого состоит ваша Общественная палата. Посмотрите, чтобы туда попали люди самые неприятные, которые в глаза правду говорят. У людей очень часто свое мнение, отличающееся от мнения власти. Сейчас все общаются с людьми, возобновляйте работу.

Радий Хабиров