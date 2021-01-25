В Башкирии сократят количество коек для ковидных больных

Мы неоднократно обсуждали с руководством страны. Действительно, вакцины придут. Но это будет нарастающим итогом идти. В мае мы выйдем на сотни тысяч вакцин. Главная задача – вакцинация. Главная задача для Минздрава – отработать инфраструктуру. Потренироваться, обучить медперсонал, объяснить людям суть вакцинации. Чтобы когда валом пойдет, не получилось, что вы не успеваете. Это важная государственная задача.

Радий Хабиров