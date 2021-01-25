В Башкирии сократят количество коек для ковидных больных

Министр здравоохранения Максим Забелин на совещании в кабмине Башкирии рассказал о грядущем сокращении коек для ковидных больных.
Так, до апреля коек для больных коронавирусом станет меньше на 1000 штук. Однако это связано не со снижением больных новой инфекцией. Изменится логистика: больницы освободят для больных другими заболеваниями, а всех пациентов с коронавирусом будут отправлять в отстроенные инфекционные госпитали в Уфе и Стерлитамаке.
В новых госпиталях сейчас находится самая современная техника. Для больных есть достаточное количество кислорода, а врачи за год научились бороться с последствиями коронавируса.
По последним данным, в Зубово сейчас лежит 193 человека, а в Стерлитамаке - больше 70.
Радий Хабиров распорядился отправлять больных в новые лечебные учреждения, а также подготовиться к массовой вакцинации.