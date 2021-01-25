В Башкирии сократят количество коек для ковидных больных

Министр здравоохранения Максим Забелин на совещании в кабмине Башкирии рассказал о грядущем сокращении коек для ковидных больных. 

Так, до апреля коек для больных коронавирусом станет меньше на 1000 штук. Однако это связано не со снижением больных новой инфекцией. Изменится логистика: больницы освободят для больных другими заболеваниями, а всех пациентов с коронавирусом будут отправлять в отстроенные инфекционные госпитали в Уфе и Стерлитамаке. 

В новых госпиталях сейчас находится самая современная техника. Для больных есть достаточное количество кислорода, а врачи за год научились бороться с последствиями коронавируса. 

По последним данным, в Зубово сейчас лежит 193 человека, а в Стерлитамаке - больше 70. 

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Радий Хабиров распорядился отправлять больных в новые лечебные учреждения, а также подготовиться к массовой вакцинации. 

Мы неоднократно обсуждали с руководством страны. Действительно, вакцины придут. Но это будет нарастающим итогом идти. В мае мы выйдем на сотни тысяч вакцин. Главная задача – вакцинация. Главная задача для Минздрава – отработать инфраструктуру. Потренироваться, обучить медперсонал, объяснить людям суть вакцинации. Чтобы когда валом пойдет, не получилось, что вы не успеваете. Это важная государственная задача. 

Радий Хабиров
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