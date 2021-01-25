В Башкирии за неделю произошло 118 пожаров

Сегодня, 25 января, на оперативном собрании в правительстве Башкирии обсудили текущую повестку в регионе. Так, Фарит Гумеров, председатель Госкомитета РБ по ЧС, сообщил о несчастных случаях в республике.

С 18 по 24 января в Башкирии произошло 118 пожаров. При этом спасено из огня было 50 человек. В пожарах пострадали 4 человека, а погибло – 6.

Одним из самых крупных пожаров оказалось возгорание в двухэтажном многоквартирном доме 21 января. Площадь пожара составила 800 кв. м. Также одним из крупных пожаров стал пожар на Уфимском фанерно-плиточном комбинате 18 января. Площадь возгорания – 150 кв. м.