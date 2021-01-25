В Башкирии прихожанам вернули храм, проданный на торгах

Храм в селе Алкино-2 вернут прихожанам. Единственный в округе приход был продан на торгах за 38 тысяч рублей. Помещение было приспособленное, 16 лет назад руководство одного предприятия передало здание под храм. После банкротства имущество организации выставили на торги.
В этом храме, скорее всего, было пролито немало слез прихожан. Но вот отстаивать обитель приходится впервые. Единственный в округе приход ушел на торгах в собственность другого человека. Видео плачущих прихожан попало в соцсети и вызвало общественный резонанс. На их просьбу не трогать храм отреагировали и оставили Божий дом сельчанам.
Под храм это помещение 16 лет назад передало руководство одного предприятия. По сути, это была кирпичная коробка. Божью обитель в порядок приводили собственными силами. После банкротства предприятия имущество, в том числе здание храма, продали на торгах. При этом раскошелиться новому владельцу пришлось всего лишь на 38 тысяч рублей.
Вместо икон должны были появиться полки с продуктами. Новый хозяин хотел открыть здесь магазин. Но жители села Алкино-2 сумели отстоять храм. Осталось оформить этот процесс документально.
Храм преподобного Моисея Уфимского по праздникам не вмещает всех желающих. И не пустует в обычные дни. В селе строится еще один приход, пока он на этапе фундамента. Алкинцы надеются на помощь благотворителей.