В Башкирии прихожанам вернули храм, проданный на торгах

Храм в селе Алкино-2 вернут прихожанам. Единственный в округе приход был продан на торгах за 38 тысяч рублей. Помещение было приспособленное, 16 лет назад руководство одного предприятия передало здание под храм. После банкротства имущество организации выставили на торги.

В этом храме, скорее всего, было пролито немало слез прихожан. Но вот отстаивать обитель приходится впервые. Единственный в округе приход ушел на торгах в собственность другого человека. Видео плачущих прихожан попало в соцсети и вызвало общественный резонанс. На их просьбу не трогать храм отреагировали и оставили Божий дом сельчанам.

Мы рады, что нам помогли. Я даже не ожидала, думала мы одни остались. Сейчас опять заплачу. Евгения Ширяева, жительница с. Алкино-2

Под храм это помещение 16 лет назад передало руководство одного предприятия. По сути, это была кирпичная коробка. Божью обитель в порядок приводили собственными силами. После банкротства предприятия имущество, в том числе здание храма, продали на торгах. При этом раскошелиться новому владельцу пришлось всего лишь на 38 тысяч рублей.

Мы испытываем большую благодарность и правительству, и администрации. Всем, кто остался небезучастным, всем, кто помог и принял участие в этом. Отец Рафаэль, настоятель храма Преподобного Моисея Уфимского

Вместо икон должны были появиться полки с продуктами. Новый хозяин хотел открыть здесь магазин. Но жители села Алкино-2 сумели отстоять храм. Осталось оформить этот процесс документально.

С покупателем была беседа и была достигнута договоренность. Либо это здание он нам переуступит, либо другим способом передаст под нашу церковь. Ринат Кульбаев, глава администрации лесного сельсовета