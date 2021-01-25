В Башкирии прихожанам вернули храм, проданный на торгах

Храм в селе Алкино-2 вернут прихожанам. Единственный в округе приход был продан на торгах за 38 тысяч рублей. Помещение было приспособленное, 16 лет назад руководство одного предприятия передало здание под храм. После банкротства имущество организации выставили на торги.

В этом храме, скорее всего, было пролито немало слез прихожан. Но вот отстаивать обитель приходится впервые. Единственный в округе приход ушел на торгах в собственность другого человека. Видео плачущих прихожан попало в соцсети и вызвало общественный резонанс. На их просьбу не трогать храм отреагировали и оставили Божий дом сельчанам.

Мы рады, что нам помогли. Я даже не ожидала, думала мы одни остались. Сейчас опять заплачу.

Евгения Ширяева, жительница с. Алкино-2

Под храм это помещение 16 лет назад передало руководство одного предприятия. По сути, это была кирпичная коробка. Божью обитель в порядок приводили собственными силами. После банкротства предприятия имущество, в том числе здание храма, продали на торгах. При этом раскошелиться новому владельцу пришлось всего лишь на 38 тысяч рублей.

Фото №1 - В Башкирии прихожанам вернули храм, проданный на торгах

Мы испытываем большую благодарность и правительству, и администрации. Всем, кто остался небезучастным, всем, кто помог и принял участие в этом.

Отец Рафаэль, настоятель храма Преподобного Моисея Уфимского

Вместо икон должны были появиться полки с продуктами. Новый хозяин хотел открыть здесь магазин. Но жители села Алкино-2 сумели отстоять храм. Осталось оформить этот процесс документально.

Пенальти

С покупателем была беседа и была достигнута договоренность. Либо это здание он нам переуступит, либо другим способом передаст под нашу церковь.

Ринат Кульбаев, глава администрации лесного сельсовета

Храм преподобного Моисея Уфимского по праздникам не вмещает всех желающих. И не пустует в обычные дни. В селе строится еще один приход, пока он на этапе фундамента. Алкинцы надеются на помощь благотворителей.

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