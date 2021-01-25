В Уфе был выявлен опасный пансионат для престарелых

Судебные приставы Калининского района выявили опасный частный пансионат для престарелых и инвалидов. Соцучреждение предоставляло услуги в стационарной форме по уходу за постояльцами.
Приставы прекратили деятельность данного учреждения, так как пансионат не соответствовал требованиям и нормам пожарной безопасности. Постояльцы подвергались опасности, поэтому деятельность бизнесмена и двух физических лиц приостановили.
Прокурор обратился в суд с намерением прекратить работу опасного для жизни пансионата, и суд поддержал требование.
Фото: УФССП по РБ.