В Уфе был выявлен опасный пансионат для престарелых

Приставы выехали по месту нахождения пансионата. Должностными лицами были установлены родственники восьми граждан, находящихся в жилом двухэтажном доме. Под их контролем и при содействии Министерства семьи, труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан часть граждан передали установленным родственникам, некоторым предоставили место временного проживания.

пресс-служба УФССП по РБ