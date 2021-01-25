В Уфе был выявлен опасный пансионат для престарелых

Судебные приставы Калининского района выявили опасный частный пансионат для престарелых и инвалидов. Соцучреждение предоставляло услуги в стационарной форме по уходу за постояльцами.

Фото №1 - В Уфе был выявлен опасный пансионат для престарелых

Приставы прекратили деятельность данного учреждения, так как пансионат не соответствовал требованиям и нормам пожарной безопасности. Постояльцы подвергались опасности, поэтому деятельность бизнесмена и двух физических лиц приостановили.

Прокурор обратился в суд с намерением прекратить работу опасного для жизни пансионата, и суд поддержал требование.

Приставы выехали по месту нахождения пансионата. Должностными лицами были установлены родственники восьми граждан, находящихся в жилом двухэтажном доме. Под их контролем и при содействии Министерства семьи, труда и социальной защиты, Министерства здравоохранения Республики Башкортостан часть граждан передали установленным родственникам, некоторым предоставили место временного проживания.

пресс-служба УФССП по РБ

Фото: УФССП по РБ.

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