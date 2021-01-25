Власти Уфы рассказали, как вернуть переплату за отопление

Мэр Уфы Сергей Греков рассказал, как можно вернуть переплату за отопление. Напомним, многие жители города пожаловались на необоснованное повышение цен за отопление, которое в некоторых случаях превышает предыдущие платежки более чем на 42%.

Часть уфимцевполучит пересчитанные суммы за отопление уже в феврале. МУП «УИС» подтвердил готовность провести перерасчет сумм. Уже с 26 января можно подать заявление на возврат средств.

Как пояснили в МУП «Уфимские инженерные сети», образцы заявлений и информация о приеме заявлений будут размещены на сайте предприятия. Ситуация с БашРТС пока остаётся нерешенной – будет ли перерасчет средств для клиентов не ясно.

По словам министра ЖКХ РБ Бориса Беляева, в республике продолжается работа правительственной комиссии по нормализации ситуации с начислением платежей за отопление. Администрациям городов и районов совместно с жилищно-коммунальными организациями поручено устранить все выявленные недостатки, провести анализ начислений за январь и принять меры по недопущению роста платежей сверх расчетной величины исходя из изменений климатических условий. Также поручено при формировании квитанции за январь провести перерасчет платежей за декабрь.

Задача и глав администраций и муниципальных образований – не просто держать на контроле эту ситуацию, но и оперативно ее исправлять. И все что свыше 42%, стоимость была увеличена, она должна быть пересчитана. Других вариантов нет. Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

Платежи за отопление обсуждали также на оперативном совещании, которое провел глава республики. Радий Хабиров уточнил у министра ЖКХ Бориса Беляева, как наводится порядок в этой сфере. Проверки идут в пяти тысячах многоквартирных домов.