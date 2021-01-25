В Башкирии 17-летний парень угнал машину ради девушки

34-летний житель села Нигаматово не смог в выходные найти свой автомобиль ВАЗ-2112. Самостоятельные поиски не привели к успеху, тогда мужчина обратился за помощью в полицию.

Как сообщает пресс-служба МВД по РБ, оказалось, что автомобиль был украден. Машина была найдена совсем в другом поселении – в деревне Первое Мурзино Хайбуллинского района. Там же нашли и подозреваемого в угоне.

Злоумышленником оказался 17-летний парень. Оказалось, мужчина и подросток выпивали вместе вечером. Ночью парню очень захотелось навестить свою 16-летнюю возлюбленную, тогда он угнал машину старшего товарища. Весь день подростки провели вместе, а после парень был задержан.

Автомобиль изъят и в ближайшее время будет возвращен законному владельцу. По факту угона дознавателем Отдела МВД России по Баймакскому району возбуждено уголовное дело. пресс-служба МВД по РБ