В России впервые за долгое время выявили менее 20 тысяч зараженных коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией озвучил новые данные по заболевшим в России. Так, впервые с ноября за последние сутки было зарегистрировано менее 20 тысяч новых зараженных.

Общее количество заболевших достигло 3 738 690. За сутки этот показатель увеличился на 19 290. При этом одновременно болеют 518 009 пациентов.

С выздоровлением было выписано 19 003 (за всё время – 3 150 763). Смертью закончилось ещё 456 случаев заболевания (за всё время – 69 918).