В Уфе открылось новое общежитие БГМУ

В честь Дня студента в Уфе сегодня открыли новое общежитие для учащихся медуниверситета. Здание на более чем 600 коек распахнуло двери после реконструкции. На церемонии побывал Радий Хабиров, который высоко оценил условия проживания для студентов.

По словам Радия Хабирова, будучи студентом и аспирантом, он в общей сложности прожил почти девять лет в различных общежитиях. На каждом этаже в распоряжении студентов будут прачечные с современными стиральными машинами, комнаты досуга, где можно поиграть, потанцевать и посмотреть телевизор. Хороший ремонт в комнатах. Руководство вуза уверено, что студентам будет не только комфортно жить в таких условиях, но и учиться.