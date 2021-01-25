В Уфе открылось новое общежитие БГМУ

В честь Дня студента в Уфе сегодня открыли новое общежитие для учащихся медуниверситета. Здание на более чем 600 коек распахнуло двери после реконструкции. На церемонии побывал Радий Хабиров, который высоко оценил условия проживания для студентов.

По словам Радия Хабирова, будучи студентом и аспирантом, он в общей сложности прожил почти девять лет в различных общежитиях. На каждом этаже в распоряжении студентов будут прачечные с современными стиральными машинами, комнаты досуга, где можно поиграть, потанцевать и посмотреть телевизор. Хороший ремонт в комнатах. Руководство вуза уверено, что студентам будет не только комфортно жить в таких условиях, но и учиться.

Фото №1 - В Уфе открылось новое общежитие БГМУ

У нас семестр начинается 9 февраля, к этому сроки общежитие будет полностью заселено. Сегодня оно функционирует как библиотечный, спортивный, рекреационный центр. В этом общежитие будут учиться иностранные студенты, университет активно работает в плане экспорта образовательных услуг, у нас более двух тысяч студентов из 54 стран осваивают азы медицинской науки.

Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Телеканал БСТ в рамках программы «Счастливый час» запустил марафон «Счастливая женщина»