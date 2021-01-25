В Уфе на 5 дней закроют въезд в город

Мэрия Уфы сообщила о закрытии въезда в город. Ограничение будет действовать 5 дней – с 26 по 30 января.

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Ограничение на въезд будет действовать в ночное время с 00:00 до 05:00 часов. В это время рабочие будут заниматься завершающим этапом демонтажа балок пролетного строения.

Также мэрия Уфы предложила вариант объезда закрытой территории.

Объехать закрываемый участок при движении на въезд в город можно по подъему на улицу Сочинскую и съезду с нее на проспект Салавата Юлаева. При движении на выезд – поднимаясь на улицу Заки Валиди и спускаясь с нее по съезду на Бельский мост.

мэрия Уфы

В Уфе продолжается реконструкция развязки на пресечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, что порой доставляет автолюбителям некоторые проблемы с передвижением.

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