В Уфе на 5 дней закроют въезд в город

Мэрия Уфы сообщила о закрытии въезда в город. Ограничение будет действовать 5 дней – с 26 по 30 января.
Ограничение на въезд будет действовать в ночное время с 00:00 до 05:00 часов. В это время рабочие будут заниматься завершающим этапом демонтажа балок пролетного строения.
Также мэрия Уфы предложила вариант объезда закрытой территории.
В Уфе продолжается реконструкция развязки на пресечении улицы Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева, что порой доставляет автолюбителям некоторые проблемы с передвижением.