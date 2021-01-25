В Уфе из Демы до Шакши запустили дополнительную электричку

Быстро и с комфортом. Сегодня в Уфе запустили новую электричку из Демы до Шакши. В январе пассажиропоток значительно увеличился – на 16 процентов. И чтобы люди могли быстро попасть на работу из одного конца столицы в другой, в утреннем расписании появился дополнительный электропоезд.

6:50 утра. К платформе станции «Дема» подходит новая электричка, чтобы забрать своих первых пассажиров. Практически все едут на работу. И многим добираться нужно до Черниковки. Раньше приходилось ездить на автобусе с пересадками, чтобы успеть вовремя.

Час времени уходит, в два раза больше стоимость проезда получается. Даже по транспортной карте «Алга» дороже получается. Неудобно было через весь город ездить. С пересадками приходилось. Мы работаем на УМПО. Сейчас будет очень удобно ездить, если ее на постоянной основе оставят. Инга и Денис Смирновы, житель г. Уфы

Утренний электропоезд из Демы теперь будет отправляться в 6:54 на постоянной основе в будние дни. Дополнительную электричку Башкортостанская пригородная пассажирская компания ввела по многочисленным просьбам жителей Уфы. К тому же, в январе пассажиропоток вырос. Одна из причин – начавшийся ремонт путепровода на пересечении Заки Валиди и проспекта Салавата Юлаева.

Среднесуточный пассажиропоток до момента начала реконструкции, например, по станции «Дема» составляла порядка тысячи человек в сутки. В будние дни мы отмечаем прирост до 1200-1400 человек. Компания в оперативном порядке практически за неделю разработала график движения, максимально удовлетворяющий потребности жителей Уфы. Антон Гармаш, генеральный директор Башкортостанской пригородной пассажирской компании

С сентября прошлого года в компании появились четыре новых состава. Теплые вагоны с мягкими креслами оценили и первые пассажиры электрички.

Приятно ездить в новой электричке: чистая, удобные сиденья. Сейчас на мосту пробки образовываются в связи с ремонтом. Соответственно, самый лучший и удобный вид транспорта на данный момент. Максим Большаков, житель г. Уфы

Проехать через весь город стоит 22 рубля за наличный расчет, а по карте «Алга» поездка обойдется в 20 рублей. К тому же можно воспользоваться тарифом «Счастливый час» и пересесть с купленным билетом на автобус, троллейбус или трамвай.

На часах 7:37. Мы уже на конечной станции «Шакша». Таким образом на весь путь через город у нас ушло чуть больше 40 минут. И все это без простаивания в утренних пробках.