Башкирские биатлонисты стали призерами на Кубке мира

Антон Бабиков бежал первый этап, Латыпов теперь уже по традиции вышел на дистанцию последним. И на финише обогнал немецкого спортсмена. Таким образом после семи этапов Кубка мира, когда мужская сборная становилась четвертой в эстафете, россиянам удалось попасть в призы. Там же, в Антхольце, Эдуард Латыпов стал 20-м в гонке с масс-старта. Уже сегодня оба наших биатлониста вместе со сборной переезжают из Италии в Словению. В Поклюке 9 февраля стартует чемпионат мира по биатлону.