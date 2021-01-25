Жители Башкирии смогут купить автомобиль по выгодным условиям

Для физических лиц установлено 4 программы льготного автокредитования. Программа «Первый автомобиль» предусматривает льготы для тех, кто покупает первую в жизни машину. «Семейный автомобиль» рассчитана для семей с одним и более ребёнком. Программа «Медицинский работник» рассчитана для всех сотрудников, которые работают в учреждениях государственной системы здравоохранения. Четвёртая программа «Трейд-ин» для владельцев авто старше 6 лет, находящихся в собственности более 1 года. Эти программы позволят получить скидку в 10% на уплату первого взноса от стоимости автомобиля.