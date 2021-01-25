Студент из Уфы спросил Путина о его дворце

Молодой человек из Уфы задал Президенту России вопрос, который волнует в последнее время многих. Речь идёт о нашумевшем расследовании, в котором Путину приписали владение дворцом под Геленджиком.

Владимир Путин отметил, что посмотреть фильм целиком у него не было времени, но какие-то отрывки ему показали помощники. Президент ответил на этот вопрос однозначно: никакого подобного имущества ни у него, ни у его семьи нет.