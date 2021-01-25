Студент из Уфы спросил Путина о его дворце

Сегодня Владимир Путин в прямом эфире пообщался с представителями российского студенчества.

Фото №1 - Студент из Уфы спросил Путина о его дворце

Молодой человек из Уфы задал Президенту России вопрос, который волнует в последнее время многих. Речь идёт о нашумевшем расследовании, в котором Путину приписали владение дворцом под Геленджиком.

Владимир Путин отметил, что посмотреть фильм целиком у него не было времени, но какие-то отрывки ему показали помощники. Президент ответил на этот вопрос однозначно: никакого подобного имущества ни у него, ни у его семьи нет.

Не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени. Соседу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего, что там указано в качестве моей собственности ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит.

Владимир Путин 

Фото: ria.ru

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