В Башкирии бродячие псы растерзали котёнка прямо у детской площадки

Жители Сибая стали свидетелями жуткой картины. Свора собак растерзала кота недалеко от детской площадки. Очевидцы поделились страшной видеозаписью в социальны сетях.

Фото №1 - В Башкирии бродячие псы растерзали котёнка прямо у детской площадки

Инцидент произошёл ещё 21 января недалеко от пятиэтажки по улице Ленина. Свора собак набросилась на кота и растерзала его в 50 метрах от детской площадки. В момент случившегося детей рядом, к счастью, не было.

Однако жильцы соседних домов всё равно обеспокоены случившемся. Ведь собаки никуда не делись, и неизвестно, кто в следующий раз станет жертвой кровавой расправы.

Видео: соцсети. 

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