В Башкирии бродячие псы растерзали котёнка прямо у детской площадки

Жители Сибая стали свидетелями жуткой картины. Свора собак растерзала кота недалеко от детской площадки. Очевидцы поделились страшной видеозаписью в социальны сетях.
Инцидент произошёл ещё 21 января недалеко от пятиэтажки по улице Ленина. Свора собак набросилась на кота и растерзала его в 50 метрах от детской площадки. В момент случившегося детей рядом, к счастью, не было.
Однако жильцы соседних домов всё равно обеспокоены случившемся. Ведь собаки никуда не делись, и неизвестно, кто в следующий раз станет жертвой кровавой расправы.
Видео: соцсети.