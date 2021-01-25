Тарифы на мусор в Башкирии: за что мы платим?

В прямом эфире на телеканале БСТ сегодня обсуждают новые тарифы на вывоз мусора в Башкирии. Что изменится в республике? Узнаем во время специального брифинга.

Гости студии: вице-премьер Правительства Башкирии, министр ЖКХ РБ Борис Беляев и первый заместитель министра экологии и природопользования Башкирии Нияз Фазылов.

Редакция bash.news в режиме реального времени пишет главные моменты брифинга.

Что изменится в Башкирии с 1 февраля?

С 1 февраля плата по нескольким регоператорам изменится в соответствии с защищенными ранее тарифами. В течении 2 лет тарифы были другими, плата была меньше установленных тарифов. Это было двустороннее решение перед началом мусорной реформы, плата составляла 70 и 35 рублей для городов и районов. Сначала операторы должны были научиться вывозить мусор и только потом планировалось повышать плату. Большинство регоператоров смогли построить правильную логистику вывоза мусора.

Что было сделано?

Так, например, 30 населенных пунктов в Башкирии никогда не видели вывоза мусора. Из 26000 контейнерных площадок нормально функционировало всего 9000. Также в регионе было порядка 3000 несанкционированных свалок.

Какая ситуация сейчас?

За 2 года увеличилось количество контейнерных площадок. Сейчас таких площадок в республике - 75% от норматива, над чем работать еще есть. Жители прежде всего хотели услышать и понять, за что нужно платить. В 2020 году были организованы еженедельные встречи с региональными операторами.

В Башкирии много старых мусоровозов. Когда ситуация изменится?

Есть износ техники. У МУП "Спецавтохозяйство" самый большой процент изношенной техники. Жалобы от жителей есть, в основном на то, что после уборки мусора остается жижа. У "Спецавтохозяйства" в парке 50% старых машин, но за 2 года было закуплено 30 единиц техники, работающей по европейской системе. В ближайшие годы обновление автопарка завершится.

Что мешает убирать мусор?

Специалисты САХ говорят, что мешают в основном припаркованные автомобили на контейнерных площадках. Особенно сложно работать в домах, где есть мусоропроводы. Такие проблемы испытывают в Сипайлово и в Инорсе в Уфе. В таких случаях предусмотрена административная ответственность. Власти отмечают: не было цели "повесить" на жителей штрафы. Важно было предупредить горожан о необходимости освободить площадку, ведь компании терпят убытки из-за повторного возврата на адрес, с которого ранее не получилось забрать мусор. Однако не всегда люди понимают, что площадки перекрывать не надо. За 2020 год только в Сипайлово было составлено много протоколов на общую сумму в 900 тысяч рублей.

Если плата за вывоз мусора не повысится, не повлияет ли это на качество работы?

Нет, все службы будут работать в прежнем режиме, площадки будут убраны.

Когда Башкирия перейдет на раздельный сбор мусора?

Сейчас Башкирия на начальном этапе пути. Начинают появляться контейнеры различного цвета. Что касается мусоросортировочных заводов, то сейчас их уже 14, но нужно еще 10. Кроме того, надо научить людей собирать мусор раздельно. Сейчас подобные курсы начинают проводиться в детских садиках.

Когда в селах появятся площадки для раздельного сбора мусора?

В Туймазинском районе, например, такие площадки появятся уже в 2021 году. Также раздельный сбор внедряется в Шаранском районе, Белебее и Белебеевском районе. А в Октябрьском уже каждая площадка обеспечена зоной для раздельного сбора мусора.

Контейнер для пластиковой тары заполняется за 2 недели. Какой смысл от такой коробки?

Порой подобные контейнеры принадлежат не регоператору, а частному предпринимателю. Власти будут брать под контроль подобные инциденты.

Будут ли оборудованы ли места для сбора батареев на мусорных площадках?

Вывоз батареек не входит в тарифы. Ранее компания в Уфе поставила много экобоксов, но пока с оперативным вывозом батареек есть проблемы. Это отходы 2 класса опасности, на которые необходимо обращать внимание. В Минэкологии собираются в скором времени заняться утилизацией батареек, при этом подобные площадки должны организовывать муниципалитеты. Также в ведомстве отмечают, что часто в городских мусорках находят и медицинские отходы.

Ликвидация стихийных незаконных свалок. Когда они исчезнут?

На данный момент ликвидировано около 1000 свалок, осталось чуть более 2 тысяч. К 2024 году Башкирия хочет избавиться от всех несанкционированных свалок.

Почему не всегда мусор вывозят вовремя? Кто следит за этим?

На уровне Башкирии в автоматическом режиме отслеживается система вывоза мусора. Еженедельно на совещаниях рассматриваются проблемы при вывозе мусора. Если мусор не вывезен, система "подсвечивает" их красным светом. В таком случае регоператор получает штраф.

Почему у нас не поощряется раздельный сбор мусора так, как, например, в Германии?

Такие системы в Европе действительно есть. В настоящий момент один из регоператоров хочет устанавливать подобные автоматы, в Уфе проводятся переговоры с предпринимателями. До конца марта первый автомат должен появиться в городе Октябрьский. За мусор можно будет получить скидки, деньги на карту "Алга" и тд.

Если в доме никто не живет, можно не платить за вывоз мусора?

Нет, собственник должен платить за вывоз мусора за каждый объект собственности.

На сколько и у каких регоператоров повысится плата за вывоз мусора?

Установление повышенной платы будет выполнено для двух регоператоров: "Эко-сити" и "Экология-Т". У "Эко-сити", например, жители будут платить 94,63 рубля с человека в МКД и 96,10 рублей с человека в ИЖС. Повышение стоимости повлияет на стабильность вывоза мусора. В конце 2021 года в республике также будут уходить от мешкового сбора мусора.

На каком расстоянии от дома должны стоять контейнерные площадки?

От 20 до 100 метров. Если жителям это не нравится, они могут сами обратиться в муниципалитет.

Как еще будет контролироваться деятельность регоператоров кроме специальной системы "ТКО Башкортостан"?

За этим следит Минэкологии. С регоператорами заключены договоры на 10 лет, компании должны четко следовать правилам. С 1 февраля графики вывоза мусора будут делать в Минэкологии, а не регоператоры. Если жители считают, что график нарушен, то они могут обратиться с жалобой в министерство.

У каждого регоператора свои обоснования повышения тарифов. Но жители спрашивают, почему у всех регоператоров разные тарифы?

Тарифы складываются исходя из затрат, которые необходимы для осуществления услуги: транспортные расходы, удаленность полигонов, а также затраты, связанные с захоронением мусора.

Почему в Межгорье самые высокие тарифы?

Власти Башкирии согласны, что это несправедливо. Минэкологии Башкирии в ближайшее время хочет сравнять тарифы в Межгорье с соседними зонами. На сегодняшний день цена вывоза мусора в Межгорье составляет 75 рублей.

В сельской местности много древесных отходов. Куда их вывозить, если выбрасывать на площадки запрещено?

Всем главам сельских поселений сейчас рекомендовано создать отдельные площадки под этот вид мусора. Площадки должны быть окопаны, так как есть риск возгорания.

Вывозят неполные контейнеры, а платят люди за полные. Когда будут установлены нормативы?

В тариф включен средний объем отходов на человек в МКД и ИЖС. Невозможно рассчитать, сколько формируется расходов каждый день. Мусоровоз приезжает регулярно и вывозит тот объем отходов, который есть на данный момент.

Какое будущее у мусорной реформы в Башкирии?