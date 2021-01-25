На заводе в Уфе произошел взрыв: горят две емкости

Сегодня, 25 января, в Уфе на заводе произошел взрыв. Сообщение о ЧП поступило в ГУ МЧС по Башкирии в 19:20. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что на территории завода загорелись две емкости. Что именно горит и площадь горения устанавливается. Пожару присвоили четвертый номер сложности.

В настоящее время уточняется информация по погибшим. На месте происшествия работает лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в воздухе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.