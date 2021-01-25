Появилось видео взрыва на заводе в Уфе

На производственной площадке «Уфаоргсинтез» ведется тушение возгорания двух ёмкостей с нефтепродуктами. Информация о наличии пострадавших в настоящее время уточняется. Тушение ведут оперативные службы, сил и средств достаточно. На предприятии создан штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснения причин произошедшего

пресс-служба ПАО АНК "Башнефть"