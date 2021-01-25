Появилось видео взрыва на заводе в Уфе

Сегодня, 25 января, на заводе в столице Башкирии произошел мощный взрыв, в результате чего загорелись две емкости. Момент происшествия попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Напомним, ЧП произошло примерно в 19:20. Сообщение о взрыве поступило в ГУ МЧС по Башкирии. На место трагедии направились спецслужбы, а также лаборатория для мониторинга ПДК вредных веществ в воздухе.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в настоящее время уточняется информация по погибшим. Обстоятельства произошедшего выясняются.

На производственной площадке «Уфаоргсинтез» ведется тушение возгорания двух ёмкостей с нефтепродуктами. Информация о наличии пострадавших в настоящее время уточняется. Тушение ведут оперативные службы, сил и средств достаточно. На предприятии создан штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснения причин произошедшего

пресс-служба ПАО АНК "Башнефть"
Фото №1 - Появилось видео взрыва на заводе в Уфе
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