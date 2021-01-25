Стала известна предварительная причина пожара на заводе в Уфе

Горит завод «Уфаоргсинтез». ЧП попало на камеры очевидцев. Пожару присвоен четвёртый ранг сложности. По предварительным данным, загорелись две ёмкости с газом. По неподтверждённым данным, погиб один человек, ещё один пострадал.

Стала известна предварительная причина пожара – это разгерметизация резервуара. Работают спасатели и экстренные службы. Также на месте лаборатория проводит мониторинг ПДК вредных веществ в окружающем воздухе. По информации пресс-службы «Башнефти», на месте создан штаб по координации работ по локализации возгорания и выяснения причин произошедшего.