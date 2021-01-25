Студент из Уфы предложил создать химико-технологический СУНЦ

Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу, посвященную Дню российского студенчества. В ней участвовали студенты высших учебных заведений из разных регионов страны.
Третьекурсник направления “Газохимия” УГНТУ Тимур Маннапов предложил предложил создавать СУНЦ не только при федеральных университетах, а также при региональных вузах. Студент предложил создать на базе УГНТУ специализированный учебно-научный центр химико-технологической направленности.
Владимир Владимирович положительно оценил инициативу, поручив Министерству науки и высшего образования и руководству университета рассмотреть предложение.
Проект Тимура, о котором идет речь, “Ассоциация Наставников Олимпиадного Движения” выиграл грант Росмолодежи и реализуется на базе предуниверсария УГНТУ Республиканского инженерного лицея-интерната при поддержке Министерства образования и науки республики, центра развития талантов “Аврора”.
Фото: Chemistry team | Bashkortostan.