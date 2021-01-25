Студент из Уфы предложил создать химико-технологический СУНЦ

СУНЦ позволяет, в том числе, студентам выступить в роли наставников. Мы опробовали такой формат работы - по системе народного учителя России Лизы Киямовны Агадуллиной - в нашем проекте. Результаты школьников оказались выше всяких ожиданий - был установлен абсолютный рекорд за последние 20 лет! Именно тогда мы задумались о школе-интернате, которая позволит собрать ребят из разных районов Башкортостана и России для систематической работы в лабораториях. При этом благодаря узкой специализации и тесной связи с университетом школьники получат возможность успешно участвовать в федеральных конкурсах, связанных с разнообразными новыми научно-технологическими направлениями.

Тимур Маннанов, студент