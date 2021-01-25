Студент из Уфы предложил создать химико-технологический СУНЦ

Владимир Путин в формате видеоконференции провел встречу, посвященную Дню российского студенчества. В ней участвовали студенты высших учебных заведений из разных регионов страны.

Фото №1 - Студент из Уфы предложил создать химико-технологический СУНЦ

Третьекурсник направления “Газохимия” УГНТУ Тимур Маннапов предложил предложил создавать СУНЦ не только при федеральных университетах, а также при региональных вузах. Студент предложил создать на базе УГНТУ специализированный учебно-научный центр химико-технологической направленности.

СУНЦ позволяет, в том числе, студентам выступить в роли наставников. Мы опробовали такой формат работы - по системе народного учителя России Лизы Киямовны Агадуллиной - в нашем проекте. Результаты школьников оказались выше всяких ожиданий - был установлен абсолютный рекорд за последние 20 лет! Именно тогда мы задумались о школе-интернате, которая позволит собрать ребят из разных районов Башкортостана и России для систематической работы в лабораториях. При этом благодаря узкой специализации и тесной связи с университетом школьники получат возможность успешно участвовать в федеральных конкурсах, связанных с разнообразными новыми научно-технологическими направлениями.

Тимур Маннанов, студент

Владимир Владимирович положительно оценил инициативу, поручив Министерству науки и высшего образования и руководству университета рассмотреть предложение.

Проект Тимура, о котором идет речь, “Ассоциация Наставников Олимпиадного Движения” выиграл грант Росмолодежи и реализуется на базе предуниверсария УГНТУ Республиканского инженерного лицея-интерната при поддержке Министерства образования и науки республики, центра развития талантов “Аврора”.

Фото: Chemistry team | Bashkortostan.

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