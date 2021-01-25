Игровая комната и домашний кинотеатр: как выглядит новое общежитие БГМУ в Уфе

В честь Дня студента в Уфе открыли новое общежитие для учащихся БГМУ. Здание на 550 коек распахнуло двери после реконструкции. После ремонта там появились мобильная библиотека, залы интеллектуального досуга, готовятся обустроить и фитнес-центр. На церемонии побывал Глава республики.
Зал для презентаций и библиотека расположились по соседству с жилыми комнатами. На 3D-оборудовании можно в любое время подтянуть знания по анатомии и не только. Здесь же – взять книги или подучить языки при помощи медицинского коммуникатора.
Условия более чем комфортные: на каждом этаже комната для досуга, что есть далеко не в каждом общежитие. Здесь, например, расположена игровая, выше – танцевальная, еще выше – кинотеатр. Так что студентам есть чем заняться в свободное от учебы время.
По словам главы республики, он и сам прожил почти девять лет в различных общежитиях, будучи студентом и аспирантом. Тогда условия были хуже. В распоряжении нынешних студентов будут аудитории для самостоятельных занятий, прачечные с современными стиральными машинами и кухни. Хороший ремонт в комнатах. От желающих заселиться в обновленное здание уже нет отбоя.
Новшеством можно назвать и изолятор, в который будут помещать студентов на карантин.
Раньше это общежитие 1962 года постройки принадлежало Уфимскому авиатехникому. Год назад по договору аренды его передали в ведение БГМУ. На капремонт направили 89 млн. рублей.
Глава региона высоко оценил качество ремонта и выразил надежду, что на такой уровень будут ориентироваться архитекторы, проектирующие межвузовский кампус на пять тысяч мест. Его планируют построить в Дёмском районе Уфы. Что касается нового общежития, то в него студенты-медики начнут заселяться уже в начале февраля, как раз перед началом нового семестра.