Игровая комната и домашний кинотеатр: как выглядит новое общежитие БГМУ в Уфе

В честь Дня студента в Уфе открыли новое общежитие для учащихся БГМУ. Здание на 550 коек распахнуло двери после реконструкции. После ремонта там появились мобильная библиотека, залы интеллектуального досуга, готовятся обустроить и фитнес-центр. На церемонии побывал Глава республики.

Зал для презентаций и библиотека расположились по соседству с жилыми комнатами. На 3D-оборудовании можно в любое время подтянуть знания по анатомии и не только. Здесь же – взять книги или подучить языки при помощи медицинского коммуникатора.

Условия более чем комфортные: на каждом этаже комната для досуга, что есть далеко не в каждом общежитие. Здесь, например, расположена игровая, выше – танцевальная, еще выше – кинотеатр. Так что студентам есть чем заняться в свободное от учебы время.

По словам главы республики, он и сам прожил почти девять лет в различных общежитиях, будучи студентом и аспирантом. Тогда условия были хуже. В распоряжении нынешних студентов будут аудитории для самостоятельных занятий, прачечные с современными стиральными машинами и кухни. Хороший ремонт в комнатах. От желающих заселиться в обновленное здание уже нет отбоя.

Уже месяца два пишут и спрашивают, когда его откроют, кого будут заселять. Очень хотят те, люди, которые буквально через полгода станут выпускниками, пожить в хороших условиях. Виолетта Мальцева, председатель студенческого совета Башкирского государственного медицинского университета

Новшеством можно назвать и изолятор, в который будут помещать студентов на карантин.

В этом общежитие будут учиться иностранные студенты. Университет активно работает в плане экспорта образовательных услуг, у нас более двух тысяч студентов из 54 стран осваивают азы медицинской науки. Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета

Раньше это общежитие 1962 года постройки принадлежало Уфимскому авиатехникому. Год назад по договору аренды его передали в ведение БГМУ. На капремонт направили 89 млн. рублей.

Я три с половиной года была студенткой авиационного техникума, жила в 533-й комнате. Неузнаваемо изменилось. Теперь моя задача – сохранить этот вид как можно дольше. Ильфира Ишмуратова, заведующая общежитием Башкирского государственного медицинского университета