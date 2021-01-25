Жители Башкирии смогут проконсультироваться о мерах соцподдержки по телефону

Решить проблему одним звонком. В Республиканском центре социальной поддержки населения начала работать горячая линия по оказанию консультативной помощи. 79 операторов в филиалах по всей республике сегодня обработали первые вызовы и проконсультировали граждан по интересующим их темам.

Только за первый час поступило 197 звонков. Особенно актуальны вопросы отопления и коммунальных услуг. Для удобства в тоновом режиме звонка можно выбрать категорию льгот для инвалидов, ветеранов, семей с детьми и других групп населения. На сайте Республиканского центра соцподдержки населения имеются электронные сервисы: для расчета ЕДК, онлайн-калькулятор субсидий, информация по всех видам услуг, доступных определенным категориям людей.