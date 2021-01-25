«Никогда больше»: БСТ покажет документальный фильм о жертвах Холокоста

Главный герой – Леон Рубин – один из 218 спасенных евреев, которых в 1942 году из оккупированной нацистами Белоруссии вывел советский политрук Николай Киселёв. Красноармеец, кстати, был уроженцем Башкортостана.

Вместе с Киселёвым семья Рубина и другие беженцы преодолели пешком 1,5 тысячи километров, а затем на поезде добралась до Оренбургской области. Здесь умерла мама Леона. Ее могилу он искал больше 70 лет.

В итоге Леон Рубин отыскал захоронение матери. Кроме него в фильме фигурируют и другие участники того тяжелого похода. Все они тогда были детьми. Их воспоминания – это страшная правда о том, что происходит с людьми, когда в их дома врывается война. Режиссером фильма выступила Гульназ Галимуллина.