В Уфе появились фейки об эвакуации Черниковки из-за взрыва на заводе

В социальных сетях появились чудовищные фейки об эвакуации Черниковки в связи со взрывом на заводе "Уфаоргсинтез".

Женский голос на аудиозаписи, которую кидают друг другу пользователи мессенджеров, сообщает, что ее муж работает в МЧС. Якобы он ей сообщил о скорой эвакуации жителей Черниковки. В частности, речь идет о микрорайонах Шакша, ДОК, Инорс.

В действительности никакой эвакуации нет. В ведомстве призывают жителей сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Пожар на заводе находится под контролем огнеборцев.

Уже сейчас известно, что один человек в результате взрыва погиб, еще один человек пострадал. На место стянуты пожарные отряды, также к заводу направился прокурор Орджоникидзевского района. Следователи СК России в свою очередь уже проводят проверку по данному факту.