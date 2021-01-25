«Кировец» одержал две домашние победы в чемпионате России

Команда «Кировец» одержала две домашние победы в чемпионате России Высшей лиги по хоккею с мячом. Сегодня уфимцы были сильнее «Локомотива» из Оренбурга. На игру хозяева вышли без полузащитника Алексея Воробьева. Ранее игрок получил травму в матче с этим соперником. Еще два хоккеиста уже сегодня не сумели закончить встречу и также покинули лед.

Единственное, что игра была грубая и жесткая со стороны «Локомотива». Временами тяжело было играть, плюс они плотно играли в обороне. Но хорошие моменты были.

Алексей Кузьмин, главный тренер ХК «Кировец»

Несмотря на игру в усеченном составе, «Кировец» праздновал успех – 7:2. Первый матч против «Локомотива» также завершился разгромной победой со счетом 6:1. Следующие две встречи уфимские хоккеисты проведут на выезде. Они отправятся в Оренбург, чтобы вновь сыграть против этого же соперника. 

Несмотря на счет, крупный соперник был, сложный. Старался не уступать в борьбе, видно было со стороны, что много было обоюдной жесткой стороны игры. Но парни вытерпели, поздравляю с победой.

Азат Ахатов, полузащитник ХК «Кировец»
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