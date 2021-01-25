«Кировец» одержал две домашние победы в чемпионате России

Команда «Кировец» одержала две домашние победы в чемпионате России Высшей лиги по хоккею с мячом. Сегодня уфимцы были сильнее «Локомотива» из Оренбурга. На игру хозяева вышли без полузащитника Алексея Воробьева. Ранее игрок получил травму в матче с этим соперником. Еще два хоккеиста уже сегодня не сумели закончить встречу и также покинули лед.