В Уфе почтили память жертв Холокоста

В честь тех детей, которые погибли, и, к сожалению, не могли улететь, как бабочки. Почему именно бабочек, потому что есть такие стихи: ребенок пишет своей маме, что тут даже бабочки не летают. И для стольких школьников это так много значит.

Дан Кричевский, главный раввин Республики Башкортостан