В Уфе почтили память жертв Холокоста

Собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент открыли в прошлом году по инициативе еврейской общины Башкортостана.
Сегодня он единственный в Приволжском федеральном округе, посвященный жертвам Холокоста. Председатель Госсобрания Константин Толкачев напомнил о подвиге уроженца Благовещенского района Николая Киселёва, который вывел из оккупированной врагом белорусской деревни более 200 еврейских жителей. В памятной акции приняли участие школьники, которые смастерили около 500 тысяч бумажных бабочек.