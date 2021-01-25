В Уфе почтили память жертв Холокоста

Собравшиеся возложили цветы к памятнику погибшим в годы Великой Отечественной войны. Монумент открыли в прошлом году по инициативе еврейской общины Башкортостана.

Сегодня он единственный в Приволжском федеральном округе, посвященный жертвам Холокоста. Председатель Госсобрания Константин Толкачев напомнил о подвиге уроженца Благовещенского района Николая Киселёва, который вывел из оккупированной врагом белорусской деревни более 200 еврейских жителей. В памятной акции приняли участие школьники, которые смастерили около 500 тысяч бумажных бабочек.

Фото №1 - В Уфе почтили память жертв Холокоста

В честь тех детей, которые погибли, и, к сожалению, не могли улететь, как бабочки. Почему именно бабочек, потому что есть такие стихи: ребенок пишет своей маме, что тут даже бабочки не летают. И для стольких школьников это так много значит.

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