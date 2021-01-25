В Башкирии логопед получила 250 тысяч от государства

250 тысяч рублей на собственное дело. Логопед из Мелеуза открыла свой кабинет для занятий с детьми и получила субсидию на основании социального контракта. Айгуль Магадеева учит детей говорить – отчётливо или вовсе впервые. Как она получила поддержку от государства?

В самом таинственном элементе женского гардероба, в сумочке уместились все продукты на букву «С». Это упражнение на отработку шипящих звуков, которые ещё год назад Ева не выговаривала. Как, например, на этом видео. Стихотворение о войне. Очень старательно, но ещё не очень отчётливо.

Девочка с лёгкостью произносила своё имя, а вот с фамилией Шаршкова были трудности. Но больше Ева гордится сейчас своим умением выговаривать букву «Р».

Звуки тренируем. Например, букву «Р». Она нужна, чтобы говорить разные слова. Ева Шаршкова

Если «Р» ещё проявится, то «Ш», «Щ», «С» без логопеда бы не встали. Евгения Шаршкова, мама Евы

Кабинет логопеда находится прямо в жилом доме. Это отдельная, специально оборудованная комната в общежитии.

Недавно приехали ко мне из Оренбурга, привезли ребёнка на консультацию. 4-летний ребёнок, который вообще не разговаривает. Он просто мычит и даже не понимает обращённую речь. Родители решили снять здесь квартиру и посещать мои занятия. Каждый день ребёнок ходит на занятия. И мы уже вышли на фразу. Айгуль Магадеева, логопед

Свой кабинет логопед Айгуль Магадеева открыла в декретном отпуске. Поняла, что не может без любимого дела. Предпринимательница подала заявку на адресную социальную помощь как малоимущей семье. Предоставила бизнес-план. Получила субсидию – 250 тысяч рублей. Сделала ремонт и купила новое оборудование.

Получить адресную социальную помощь на основании социального контракта можно не только будучи предпринимателем. Средства выделяются и на ведение личного подсобного хозяйства, а также на расходы по оплате проезда и проживания во время прохождения профессионального обучения для будущего трудоустройства. Причём в последнем случае направление выдают органы службы занятости. Помощь оказывается малоимущим гражданам. Ежемесячный доход не должен превышать 10, 025 рублей на одного человека. Заявление принимают в Республиканском центре социальной поддержки населения.

По направлению ведения личного подсобного хозяйства предусмотрена выплата в размере 50 тысяч рублей. По направлению поиска работы предусмотрена выплата в 10 641 рубль. Зульфия Якупова, начальник отдела Министерства семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан