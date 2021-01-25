В Башкирии логопед получила 250 тысяч от государства

250 тысяч рублей на собственное дело. Логопед из Мелеуза открыла свой кабинет для занятий с детьми и получила субсидию на основании социального контракта. Айгуль Магадеева учит детей говорить – отчётливо или вовсе впервые. Как она получила поддержку от государства?
В самом таинственном элементе женского гардероба, в сумочке уместились все продукты на букву «С». Это упражнение на отработку шипящих звуков, которые ещё год назад Ева не выговаривала. Как, например, на этом видео. Стихотворение о войне. Очень старательно, но ещё не очень отчётливо.
Девочка с лёгкостью произносила своё имя, а вот с фамилией Шаршкова были трудности. Но больше Ева гордится сейчас своим умением выговаривать букву «Р».
Кабинет логопеда находится прямо в жилом доме. Это отдельная, специально оборудованная комната в общежитии.
Свой кабинет логопед Айгуль Магадеева открыла в декретном отпуске. Поняла, что не может без любимого дела. Предпринимательница подала заявку на адресную социальную помощь как малоимущей семье. Предоставила бизнес-план. Получила субсидию – 250 тысяч рублей. Сделала ремонт и купила новое оборудование.
Получить адресную социальную помощь на основании социального контракта можно не только будучи предпринимателем. Средства выделяются и на ведение личного подсобного хозяйства, а также на расходы по оплате проезда и проживания во время прохождения профессионального обучения для будущего трудоустройства. Причём в последнем случае направление выдают органы службы занятости. Помощь оказывается малоимущим гражданам. Ежемесячный доход не должен превышать 10, 025 рублей на одного человека. Заявление принимают в Республиканском центре социальной поддержки населения.
В течение года логопед Айгуль Магадеева будет предоставлять отчёты о работе. Это нужно, чтобы доказать: субсидия используется и приносит доход. Эту цепочку помощи замкнули дети, которые стали отчётливо разговаривать или вовсе сказали свою первую в жизни фразу.