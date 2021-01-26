В Уфе в ДТП мужчина получил серьезные травмы головы

Накануне в столице Башкирии произошло серьезная авария - столкнулись автомобили Haval F7X и Skoda Rapid. Об этом рассказали в ГИБДД по Уфе.

ДТП произошло на улице Менделеева. Виновником аварии оказался 36-летний водитель автомобиля Haval F7X. По предварительным данным, при совершении поворота он не уступил дорогу движущейся во встречном направлении "Шкоде".

В результате ДТП водитель автомобиля Skoda Rapid получил травмы головы. Его госпитализировали. По факту аварии инспекторы ГИБДД проводят проверку.