В Уфе ищут авторов и распространителей фейков об эвакуации Черниковки

Правоохранители разыскивают тех, кто изготавливает и распространяет в мессенджерах и соцсетях фейковые аудиосообщения о том, что якобы из-за пожара на «Уфаоргсинтезе» эвакуируют уфимский микрорайон Черниковка, сообщает ИА "Башинформ". За распространение фейковой информации им грозит до 700 тысяч рублей штрафа и трех лет тюрьмы.
Напомним, вчера, 25 января, в Уфе на заводе «Уфаоргсинтез» произошел взрыв двух емкостей для сброса газа, в результате чего возник пожар. Как сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров, оснований для эвакуации нет, так как близлежащим микрорайонам ничего не угрожает.
Через какое-то время после ЧП в соцсетях появились чудовищные фейки об эвакуации Черниковки в связи со взрывом на заводе "Уфаоргсинтез". Женский голос на аудиозаписи, которую кидают друг другу пользователи мессенджеров, сообщает, что ее муж работает в МЧС. Якобы он ей сообщил о скорой эвакуации жителей Черниковки. В частности, речь идет о микрорайонах Шакша, ДОК, Инорс. В действительности никакой эвакуации нет.
По предварительным данным, причиной взрыва на заводе послужила разгерметизация резервуара. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: МЧС по РБ.