В Уфе ищут авторов и распространителей фейков об эвакуации Черниковки

Через какое-то время после ЧП в соцсетях появились чудовищные фейки об эвакуации Черниковки в связи со взрывом на заводе "Уфаоргсинтез". Женский голос на аудиозаписи, которую кидают друг другу пользователи мессенджеров, сообщает, что ее муж работает в МЧС. Якобы он ей сообщил о скорой эвакуации жителей Черниковки. В частности, речь идет о микрорайонах Шакша, ДОК, Инорс. В действительности никакой эвакуации нет.