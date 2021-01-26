В Башкирии «сотрудник банка» обманул женщину на 100 тысяч рублей
59-летняя жительница Нефтекамска стала жертвой мошенников. Обманным путем они похитили у нее 100 тысяч рублей. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они сообщили, что злоумышленники взломали ее счет и пытаются похитить 3 тысячи рублей.
Нефтекамку убедили в том, что для предотвращения кражи необходимо произвести ряд операции в онлайн-банке. Действуя под диктовку, заявительница оформила кредит. Когда 100 тысяч рублей поступили на ее счет, звонившие потребовали, чтоб она сняла эту сумму и вернула их якобы банку путем перечисления на названный счет. К сожалению, доверчивая горожанка так и поступила. Деньги переведены злоумышленникам.
пресс-служба МВД по Башкирии
Женщина обратилась с заявлением в полицию. Сейчас оперативники разыскивают злоумышленников. Обстоятельства инцидента выясняются.
Уважаемые граждане! Если вы и приняли звонок с незнакомого номера, не продолжайте диалог с незнакомыми о денежных средствах и банковских картах. Какой бы предлог не придумали, не действуйте под диктовку, ни в коем случае не передавайте номера с оборотной стороны карты и код, полученный на телефон. Все проблемные вопросы можно решить при личном обращении в банковское учреждение.