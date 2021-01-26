В Башкирии «сотрудник банка» обманул женщину на 100 тысяч рублей

Уважаемые граждане! Если вы и приняли звонок с незнакомого номера, не продолжайте диалог с незнакомыми о денежных средствах и банковских картах. Какой бы предлог не придумали, не действуйте под диктовку, ни в коем случае не передавайте номера с оборотной стороны карты и код, полученный на телефон. Все проблемные вопросы можно решить при личном обращении в банковское учреждение.

пресс-служба МВД по Башкирии