Шел по середине дороги: житель Уфы трагически погиб под колесами легковушки

Вчера, 25 января, в Архангельском районе Башкирии водитель "Весты" сбил 40-летнего жителя Уфы. С его слов, пешеход шел по середине дороги без световозвращающих элементов на одежде. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.
ДТП произошло на 44 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. За рулем "Весты" находился 40-летний житель Челябинской области.
В результате наезда пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Фото: ГИБДД по РБ.