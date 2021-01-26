Шел по середине дороги: житель Уфы трагически погиб под колесами легковушки

Вчера, 25 января, в Архангельском районе Башкирии водитель "Весты" сбил 40-летнего жителя Уфы. С его слов, пешеход шел по середине дороги без световозвращающих элементов на одежде. Подробности рассказали в региональной ГИБДД.

Фото №1 - Шел по середине дороги: житель Уфы трагически погиб под колесами легковушки

ДТП произошло на 44 км автодороги Уфа-Инзер-Белорецк. За рулем "Весты" находился 40-летний житель Челябинской области.

В результате наезда пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте трагедии. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото: ГИБДД по РБ.

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