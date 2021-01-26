«Салават Юлаев» сыграет с «Амуром» в Хабаровске

Хоккеисты «Салавата Юлаева» продолжают выездное турне. Подопечным Томи Ламсы предстоит провести две встречи на Дальнем Востоке. Матчи в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги пройдут в Хабаровске.

Наша команда сыграет с местным «Амуром» 26 и 28 января. Прямые трансляции поединков смотрите на телеканале БСТ и сегодня, и в четверг в 13:50.