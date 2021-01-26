В деревне Башкирии прошли традиционные лыжные старты

Жители деревни Рождественка Шаранского района раскрыли секрет долголетия. Односельчане активно занимаются спортом. Летом популярна скандинавская ходьба, а зимой – беговые лыжи. Вот и в минувшие выходные все вместе вышли на лыжню.

Популярному маршруту более восьми лет. Он пролегает по окрестностям населенного пункта, через поля и хвойный лес. Его прокладывают на снегоходе, а уже после на утрамбованную лыжню выходят спортсмены-любители. Дистанцию преодолевают не спеша. Самому юному участнику 9 лет, а вот самый взрослый разменял девятый десяток.