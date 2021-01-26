В Башкирии проверяют состояние озимых культур

Сотрудники Россельхозцентра по Башкортостану начали отбирать пробы озимых культур. Пока рано делать выводы о том, как зимуют растения. Выкопать образцы молодых ростков – одно дело. Необходимо еще около двух, а то и трех недель, чтобы сделать окончательное заключение о состоянии озимых.

Вооружившись топором и бензопилой, они выходят в поле. По замерзшей земле эти инструменты незаменимы. Специалистам Аургазинского межрайонного отдела Россельхозцентра предстоит отобрать пробы озимых культур. В почве вырубается монолит размерами 30 на 30 и глубиной 15 сантиметров. Его и повезут в лабораторию.

Находимся в хозяйстве СПК «Дружба». Это озимая пшеница сорт Безенчукская 380 элита. Отбираем монолит. На первый взгляд состояние хорошее. Расим Габидуллин, начальник Аургазинского межрайонного отдела Россельхозцентра по Республике Башкортостан

Ростки пшеницы такие же зеленые, как и осенью. Но давать оценку состоянию озимых культур преждевременно. Окончательный вывод можно будет сделать после лабораторных испытаний.

Снежный покров буквально два-три дня выпал у нас. До этого поля были пустые от снега. Ветер постоянный, всё выдувает. Надеемся, что установившийся снежный покров у нас останется до конца зимы. Руслан Абдуллин, главный агроном хозяйства

В течение суток в лаборатории отобранный фрагмент почвы будет оттаивать в темном помещении при температуре от пяти до десяти градусов. Потом монолит с озимыми перенесут в теплое помещение. А уже через неделю первый визуальный осмотр, чтобы понять продолжается ли развитие растения.

На 14-20 сутки мы делаем уже полностью осмотр растений. Выбираем растения все, что есть в этом монолите, до одного и промываем их под проточной водой. Тамара Чичерина, главный агроном лаборатории