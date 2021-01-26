В Башкирии проверяют состояние озимых культур

Сотрудники Россельхозцентра по Башкортостану начали отбирать пробы озимых культур. Пока рано делать выводы о том, как зимуют растения. Выкопать образцы молодых ростков – одно дело. Необходимо еще около двух, а то и трех недель, чтобы сделать окончательное заключение о состоянии озимых.
Вооружившись топором и бензопилой, они выходят в поле. По замерзшей земле эти инструменты незаменимы. Специалистам Аургазинского межрайонного отдела Россельхозцентра предстоит отобрать пробы озимых культур. В почве вырубается монолит размерами 30 на 30 и глубиной 15 сантиметров. Его и повезут в лабораторию.
Ростки пшеницы такие же зеленые, как и осенью. Но давать оценку состоянию озимых культур преждевременно. Окончательный вывод можно будет сделать после лабораторных испытаний.
В течение суток в лаборатории отобранный фрагмент почвы будет оттаивать в темном помещении при температуре от пяти до десяти градусов. Потом монолит с озимыми перенесут в теплое помещение. А уже через неделю первый визуальный осмотр, чтобы понять продолжается ли развитие растения.
Каждое отобранное растение тщательно изучается, при необходимости в ход идет микроскоп. Завершающим этапом является заключение, в котором содержится информация о том, как проходит зимовка, сколько жизнеспособных растений и процент поражения заболеваниями или вредителями. На основе всего этого дается уже предварительный прогноз, какого урожая ждать хозяйствам в 2021 году.