Эксперты назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Эксперты рассказали, когда можно ожидать снижение заболеваемости коронавирусом. Смягчение эпидемиологической ситуации прогнозируется на середину весны 2021 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Однако специалисты предупреждают, что после цифры снова могут взлететь в связи с естественным весенним пиком. При этом вакцинация идёт медленнее, чем распространение вируса, однако она может предотвратить новую возможную волну заболеваемости.
Напомним, Башкирия вышла на плато по коронавирусу. Об этом заявил министр здравоохранения РБ Максим Забелин накануне, 25 января, на оперативном совещании в правительстве.