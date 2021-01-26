Эксперты назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

Эксперты рассказали, когда можно ожидать снижение заболеваемости коронавирусом. Смягчение эпидемиологической ситуации прогнозируется на середину весны 2021 года. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Однако специалисты предупреждают, что после цифры снова могут взлететь в связи с естественным весенним пиком. При этом вакцинация идёт медленнее, чем распространение вируса, однако она может предотвратить новую возможную волну заболеваемости.