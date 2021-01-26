Пожар на заводе в Уфе тушили 11 часов

11 часов тушили пожар на заводе «Уфаоргсинтез» в Уфе. ЧП произошло вечером 25 января, ликвидировали огонь сегодня ранним утром. Один человек погиб, один пострадавший госпитализирован. По данным Минздрава республики, пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.

Это было похоже на вспышку от ядерного взрыва. Небольшой хлопок и яркое зарево, на короткий миг осветившее территорию завода. Очевидцы рассказывают, что в первые часы после пожара фаер-шоу периодически продолжалось с различной интенсивностью.

Светло было, я уж подумал, что со мной что-то не так. Потрясло немного. Айдар Галимов, очевидец

Пожар на заводе «Уфаоргсинтез» начался в восьмом часу вечера. Взрыв произошел в одном из двух резервуаров из-за разгерметизации. Первыми тушить огонь начали сотрудники пожарной службы предприятия. Следом на место подоспели спасатели МЧС. В общей сложности в ликвидации последствий происшествия были задействованы 127 человек и 44 единицы техники.

Поступило сообщение о пожаре. На месте был создан штаб пожаротушения. Виталий Барзайкин, заместитель начальника главного управления МЧС России по Республике Башкортостан

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти возможных. На месте было развернуто четыре участка тушения. Подано 12 лафетных стволов.

Около трех часов ушло у спасателей на то, чтобы локализовать участок возгорания. Но даже после этого вспышки огня периодически продолжалось. Параллельно спасатели охлаждали соседнее оборудование, чтобы избежать возможного взрыва. Все это время все установки предприятия не прекращали свою работу.

В окрестностях завода, а также в жилом секторе, в микрорайоне Черниковка, работала мобильная лаборатория. Исследования показали, что концентрация вредных веществ в воздухе в пределах нормы. Значения превышены не были.

К сожалению, не обошлось без жертв. Один сотрудник предприятия вначале числился пропавшим без вести, затем его тело нашли. Ещё одного пострадавшего доставили в 21-ю городскую больницу. Мужчина надышался продуктами горения, его состояние оценивается как средней степени тяжести. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.