Триумфатор чемпионата Европы по шорт-треку Семен Елистратов вернулся в Уфу

Мы просто должны были находиться в масках везде, ели только в номере, могли гулять только возле отеля. В Польше я видел только отель, каток и свою комнату в гостинице. Достаточно жестко, но я благодарен международной федерации, что они рискнули и провели чемпионат на высшем уровне.

Семен Елистратов, многократный чемпион Европы по шорт-треку 2021 г., победитель и бронзовый призер олимпийских игр в Сочи 2014 г. и Пхенчхане 2018 г.