Триумфатор чемпионата Европы по шорт-треку Семен Елистратов вернулся в Уфу

Европейским триумфом возобновилась спортивная жизнь Семена Елистратова и, пожалуй, всей спортивной общественности Башкортостана. Сегодня ночью заслуженный мастер спорта России вернулся домой после выступления на континентальных соревнованиях по шорт-треку в Польше.

 В аэропорту спортсмена встречали болельщики и журналисты. Елистратов стал трехкратным чемпионом Европы в многоборье, выиграл золото на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также завоевал бронзу в эстафете. В составе национальной команды Семен Елистратов был самым титулованным спортсменом.

Чемпионат Европы по шорт-треку проводился после долгого перерыва в соревновательном календаре международного уровня из-за распространения коронавирусной инфекции. Почти весь этот период Семен Елистратов  тренировался здесь в Уфе, в Центре шорт-трека под руководством своего первого наставника Андрея Максимова. Ограничения коснулись и формата проведения соревнований.

Мы просто должны были находиться в масках везде, ели только в номере, могли гулять только возле отеля. В Польше я видел только отель, каток и свою комнату в гостинице. Достаточно жестко, но я благодарен международной федерации, что они рискнули и провели чемпионат на высшем уровне.

Семен Елистратов, многократный чемпион Европы по шорт-треку 2021 г., победитель и бронзовый призер олимпийских игр в Сочи 2014 г. и Пхенчхане 2018 г.
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