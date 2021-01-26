Триумфатор чемпионата Европы по шорт-треку Семен Елистратов вернулся в Уфу

Европейским триумфом возобновилась спортивная жизнь Семена Елистратова и, пожалуй, всей спортивной общественности Башкортостана. Сегодня ночью заслуженный мастер спорта России вернулся домой после выступления на континентальных соревнованиях по шорт-треку в Польше.
В аэропорту спортсмена встречали болельщики и журналисты. Елистратов стал трехкратным чемпионом Европы в многоборье, выиграл золото на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также завоевал бронзу в эстафете. В составе национальной команды Семен Елистратов был самым титулованным спортсменом.
Чемпионат Европы по шорт-треку проводился после долгого перерыва в соревновательном календаре международного уровня из-за распространения коронавирусной инфекции. Почти весь этот период Семен Елистратов тренировался здесь в Уфе, в Центре шорт-трека под руководством своего первого наставника Андрея Максимова. Ограничения коснулись и формата проведения соревнований.