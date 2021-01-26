Стало известно, когда завершится ремонт путепровода через проспект Салавата Юлаева в Уфе

До конца августа введут путепровод в эксплуатацию. Останется развязка за путепроводом. Этот путепровод с сентября будет работать, даст нам возможность увеличить на две полосы, плюс он удлинится. По сути, с сентября уфимцы и гости столицы почувствуют значительное улучшение.

Нарушить правила дорожного движения станет сложнее. В этом году в республике количество камер фото- и видеофиксации достигнет полутора тысяч штук. Об этом на «Транспортном часе» доложил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков. Он добавил, что увеличение дорожных камер должно положительно повлиять на безопасность движения и снизить количество смертельных ДТП.