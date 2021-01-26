Стало известно, когда завершится ремонт путепровода через проспект Салавата Юлаева в Уфе

Новый путепровод сдадут к сентябрю. Готовность строителей завершить реконструкцию моста через проспект Салавата Юлаева к началу осени подтвердил премьер-министр Правительства республики Андрей Назаров.
После совещания с подрядчиками и тестирования временной схемы проезда развязки обновлённый график реконструкции зафиксировали в протоколах.
Нарушить правила дорожного движения станет сложнее. В этом году в республике количество камер фото- и видеофиксации достигнет полутора тысяч штук. Об этом на «Транспортном часе» доложил замминистра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков. Он добавил, что увеличение дорожных камер должно положительно повлиять на безопасность движения и снизить количество смертельных ДТП.
Сейчас в Башкортостане работает порядка тысячи камер. Уже в первом квартале года число камер на дорогах увеличится на 300 штук.