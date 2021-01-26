Житель Уфы угрожал взорвать баню

23 января в одну из бань Уфы пришёл мужчина, который заявил о намерении взорвать заведение. Подробности инцидента сообщили корреспонденты «КП-Уфа».
О своём опасном намерении мужчина сообщил прямо в службу спасения. Уфимец позвонил в отделение, находясь в банно-гостиничном комплексе, и сказал, что установит бомбу. На место инцидента в срочном порядке прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Оказалось, 40-летний «взрыватель» был сильно пьян. На территории бани никаких взрывных устройств обнаружено не было. По факту ложного сообщения было возбуждено уголовное дело.