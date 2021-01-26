Молочные кухни Башкирии ежедневно перерабатывают 35 тонн молока

В прошлом году создано Управление социального питания, которое проводит оценку исполнения государственных и муниципальных контрактов, включенных в цели организации питания. Также мониторим качество продукции на потребительском рынке, которое осуществляет подведомственная испытательная лаборатория. Основная задача на текущий год – это увеличение раздаточных пунктов и мобильной торговли, чтобы сделать процедуру получения данной услуги наиболее комфортной, а также расширение сотрудничества с торговыми сетями.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан