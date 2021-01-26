Молочные кухни Башкирии ежедневно перерабатывают 35 тонн молока

Об этом сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев. В регионе действует 103 пункта раздачи. Глава Башкортостана поручил проанализировать социальную программу и развить ее.
Как сказал Радий Хабиров, необходимо представить предложения по диверсификации проекта молочных кухонь и организации на его базе новых социально значимых сервисов.
Также, по данным ведомства, годовой объем розничного товарооборота в Башкортостане превысил 930 млрд рублей. Пандемия ускорила выход ритейла в онлайн-сегмент и сделала более привлекательной торговлю на маркетплейсах. Объемы продаж через интернет выросли в 3,6 раза.