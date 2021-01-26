Молочные кухни Башкирии ежедневно перерабатывают 35 тонн молока

Об этом сообщил министр торговли и услуг республики Алексей Гусев. В регионе действует 103 пункта раздачи. Глава Башкортостана поручил проанализировать социальную программу и развить ее.

Как сказал Радий Хабиров, необходимо представить предложения по диверсификации проекта молочных кухонь и организации на его базе новых социально значимых сервисов.

Фото №1 - Молочные кухни Башкирии ежедневно перерабатывают 35 тонн молока

В прошлом году создано Управление социального питания, которое проводит оценку исполнения государственных и муниципальных контрактов, включенных в цели организации питания.  Также мониторим качество продукции на потребительском рынке, которое осуществляет подведомственная испытательная лаборатория. Основная задача на текущий год – это увеличение раздаточных пунктов и мобильной торговли, чтобы сделать процедуру получения данной услуги наиболее комфортной, а также расширение сотрудничества с торговыми сетями.

Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

Также, по данным ведомства, годовой объем розничного товарооборота в Башкортостане превысил 930 млрд рублей. Пандемия ускорила выход ритейла в онлайн-сегмент и сделала более привлекательной торговлю на маркетплейсах. Объемы продаж через интернет выросли в 3,6 раза.

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