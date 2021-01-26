В Стерлибашевском районе открылся новый кинозал

Кино для победителей. Стерлибашевский район победил в конкурсе и получил 5 млн. рублей на открытие собственного кинотеатра от Фонда кино. Такие же субсидии получили ещё пять населённых пунктов республики.

На полученные средства закупили современное звуковое оборудование, профессиональную мебель и 3D-очки. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остаётся демонстрация фильмов отечественного производства в объёме не менее 50% сеансов и осуществление регулярного кинопоказа.