В Уфе в вузах отметили День студента

В праздничный день в Уфимском нефтяном университете прошло ежегодное награждение студентов. На торжественном собрании наградили лучшую группу вуза – тех ребят, которые отличись в культурной, спортивной и образовательной сфере. Награды студенты получили и персонально.
Впервые в зале в этот праздник были и школьники. Будущим выпускникам общеобразовательных учреждений вручили символические студенческие билеты.
А вот студенты аграрного университета свой праздник отметили на открытом воздухе. Организаторы решили устроить спортивную ночь. Желающие могли покататься на коньках, а те, кто стоит уверенно на инвентаре, – поучаствовать в эстафетах. Конкурсы, салют и даже Дед Мороз со Снегурочкой – в студенческом празднике мог принять участие любой желающий.