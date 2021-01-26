В Уфе в вузах отметили День студента

В праздничный день в Уфимском нефтяном университете прошло ежегодное награждение студентов. На торжественном собрании наградили лучшую группу вуза – тех ребят, которые отличись в культурной, спортивной и образовательной сфере. Награды студенты получили и персонально.

Впервые в зале в этот праздник были и школьники. Будущим выпускникам общеобразовательных учреждений вручили символические студенческие билеты.

А вот студенты аграрного университета свой праздник отметили на открытом воздухе. Организаторы решили устроить спортивную ночь. Желающие могли покататься на коньках, а те, кто стоит уверенно на инвентаре, – поучаствовать в эстафетах. Конкурсы, салют и даже Дед Мороз со Снегурочкой – в студенческом празднике мог принять участие любой желающий.

Фото №1 - В Уфе в вузах отметили День студента
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