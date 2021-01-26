В Уфе на 67-летнюю женщину упала льдина

Инцидент зафиксирован у пятиэтажки по улице Первомайской. Пострадавшая была в срочном порядке доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи женщину отпустили домой.

Уфимка проходила мимо здания по отмостке. К сожалению, по улице нет удобных тротуаров для пешеходов, поэтому жильцам домов приходится быть очень внимательными при прогулке, стараясь не попасть или под машину, или под падающий снег.