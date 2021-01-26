В Башкирии мужчина избил киркой семью и спрятался в церкви

21 января в полицию Салавата обратился обеспокоенный мужчина. Горожанин сообщил, что на него и его супругу напал неизвестный и избил киркой. Подробности жуткого преступления рассказала пресс-служба МВД по РБ.
Супруги просто прогуливались по улице, когда внезапно на них сзади напал неизвестный. Сначала он ударил киркой 28-летнюю девушку, а потом и её возлюбленного, который смог вырваться и побежать за помощью. В этот момент злоумышленник украл у несчастной телефон и попытался скрыться на территории церкви.
Понимая, что его преследуют, налётчик сначала выбросил украденный телефон, потом и кирку. Но вскоре мужчина был пойман и доставлен в отделение полиции. Злоумышленником оказался 30-летний местный житель.
Фото: МВД по РБ.