В Башкирии мужчина избил киркой семью и спрятался в церкви

21 января в полицию Салавата обратился обеспокоенный мужчина. Горожанин сообщил, что на него и его супругу напал неизвестный и избил киркой. Подробности жуткого преступления рассказала пресс-служба МВД по РБ.

Фото №1 - В Башкирии мужчина избил киркой семью и спрятался в церкви

Супруги просто прогуливались по улице, когда внезапно на них сзади напал неизвестный. Сначала он ударил киркой 28-летнюю девушку, а потом и её возлюбленного, который смог вырваться и побежать за помощью. В этот момент злоумышленник украл у несчастной телефон и попытался скрыться на территории церкви.

Фото №2 - В Башкирии мужчина избил киркой семью и спрятался в церкви

Понимая, что его преследуют, налётчик сначала выбросил украденный телефон, потом и кирку. Но вскоре мужчина был пойман и доставлен в отделение полиции. Злоумышленником оказался 30-летний местный житель.

Фото №3 - В Башкирии мужчина избил киркой семью и спрятался в церкви

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. 30-летний подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. За разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, Уголовным Кодексом российской федерации предусмотрено до 10 лет лишения свободы.

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: МВД по РБ. 

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