В Башкирии мужчина избил киркой семью и спрятался в церкви

21 января в полицию Салавата обратился обеспокоенный мужчина. Горожанин сообщил, что на него и его супругу напал неизвестный и избил киркой . Подробности жуткого преступления рассказала пресс-служба МВД по РБ.

Супруги просто прогуливались по улице, когда внезапно на них сзади напал неизвестный. Сначала он ударил киркой 28-летнюю девушку, а потом и её возлюбленного, который смог вырваться и побежать за помощью. В этот момент злоумышленник украл у несчастной телефон и попытался скрыться на территории церкви.