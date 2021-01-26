В Башкирии осудят «новоуральского потрошителя», который убивал девочек

Перед судом предстанет серийный убийца Евгений Петров, больше известный как «новоуральский потрошитель» . В Башкирии его осудят за убийство 11-ой жертвы – 16-летней девушки . Жуткое преступление совершено ещё в 2001 году.

Тогда в сентябре тело студентки из Дуванского района было найдено в лесном массиве недалеко от села Улькунды. Только через 19 лет удалось установить, что несчастную убил Евгений Петров, который уже был осужден на пожизненное заключение за аналогичные убийства. Пять лет подряд – с 1998 по 2003 года – мужчина с особой жестокостью убивал и насиловал девочек в нескольких регионах России.