В Башкирии осудят «новоуральского потрошителя», который убивал девочек

Перед судом предстанет серийный убийца Евгений Петров, больше известный как «новоуральский потрошитель». В Башкирии его осудят за убийство 11-ой жертвы – 16-летней девушки. Жуткое преступление совершено ещё в 2001 году.

Фото №1 - В Башкирии осудят «новоуральского потрошителя», который убивал девочек

Тогда в сентябре тело студентки из Дуванского района было найдено в лесном массиве недалеко от села Улькунды. Только через 19 лет удалось установить, что несчастную убил Евгений Петров, который уже был осужден на пожизненное заключение за аналогичные убийства. Пять лет подряд – с 1998 по 2003 года – мужчина с особой жестокостью убивал и насиловал девочек в нескольких регионах России.  

Способ совершения преступлений, личность потерпевших и почерк преступника имели много общего с убийством девушки в Башкортостане, кроме того, все преступления также были совершены в лесном массиве вблизи автодороги, а само место преступления находилось в нескольких часах езды на автомобиле от места жительства злоумышленника.

пресс-служба СК РФ по РБ 

Обвинительное заключению утверждено прокурором и вскоре будет передано в суд.

Фото: СК РФ по РБ. 

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